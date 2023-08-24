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«Янтарный день» под саксофон: Поэт Альбина Абсалямова провела в Казани творческий вечер
Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля сегодня прошла творческая встреча с поэтом, главным редактором журнала «Казань», заслуженным деятелем искусств Татарстана Альбиной Абсалямовой.
Сегодня у Абсалямовой день рождения, который она традиционно отмечает творческой встречей с читателями.
В ее исполнении прозвучали уже знакомые читателям и совсем новые стихи в музыкальном сопровождении известного казанского саксофониста Евгения Соколова, объединенные в новую совместную программу «Янтарный день».
С поздравлениями к Абсалямовой обратились руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» и Шамиль Садыков.
Альбина Абсалямова — член Союза писателей Республики Татарстан и Союза российских писателей, лауреат премии «Триумф». Первый сборник поэтессы «Осколки снов» вышел еще в 1998 году и получил ряд положительных отзывов от читателей и профессиональных литераторов. С тех пор из-под пера Альбины Абсалямовой вышли поэтические сборники «Я люблю писать курсивом», «Живая вода», «Разве есть на свете забвение», «Среди пауз и многоточий», а также несколько книг биографической прозы.
Этим летом во Дворе Присутственных мест Казанского Кремля с большим успехом прошел цикл Летних вечеров журнала «Казань», собравший большой круг творческой интеллигенции города.
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