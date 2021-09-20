В Казанском Кремле состоится выставка анимационных устройств XIX–XX веков

23 сентября в выставочном зале «Манеж» откроется выставка «Пресинема», рассказывающая об истории кино и анимации XIX–XX веков. Экспозиция включает в себя более 100 уникальных приборов — прообразов современного кинооборудования, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Зрители смогут увидеть аппараты, позволявшие смотреть небольшие кусочки анимации до появления кинематографа, проекционное оборудование, стереоскопы для демонстрации 3D-изображений, игрушки, основанные на оптическом обмане и многое другое. Кроме того, они смогут посетить мастер-классы, экскурсии, а также семейные программы.

В создании выставки принимала участие творческая мастерская братьев Васильевых. Мероприятия можно посетить с 23 по 26 сентября, необходима предварительная запись.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль»