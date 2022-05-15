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Ру Тат
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Культура
15 мая 2022  21:35

В Казанском Кремле состоится открытый показ инклюзивного перформанса Freeктуй

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В среду, 18 мая, в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» состоится открытый показ перформанса Freeктуй инклюзивной мастерской перформанса. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Из 25 участников пятеро с инвалидностью, однако перформанс Freeктуй — это не результат, это праздник, ритуал, процесс, за рамками которого большая жизнь каждого участника.

Наставник проекта — режиссер «Творческой инклюзивной студии "Э-моция"» Неля Суркина. Мастер-перформер, хореограф Нурбек Батулла. Проект реализуется при поддержке гранта «Росмолодежи».

Начало запланировано на 18.00. Вход свободный, регистрация по ссылке.

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