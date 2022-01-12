В Казанском Кремле рассмотрят проект логотипа празднования 1100-летия принятия ислама

В Казанском Кремле обсудят проект логотипа празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом на заседании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению события сообщил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Сегодняшним заседанием оргкомитета мы открываем Год празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией», — сказал Президент, обращаясь к присутствующим.

Также участникам предстоит обсудить задачи по реализации федерального плана мероприятий, утвердить республиканский план.

«1100-летие принятия ислама имеет и важный международный аспект. Юбилей должен продемонстрировать мировому сообществу наше богатое культурное и историческое наследие; наши достижения в сохранении и развитии традиционных духовных ценностей и показать, что мусульманская умма России является неотъемлемой частью исламского мира», — отметил Рустам Минниханов.