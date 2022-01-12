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Ру Тат
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Официальная хроника
12 января 2022  13:10
Эльза Кузнецова

В Казанском Кремле рассмотрят проект логотипа празднования 1100-летия принятия ислама

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В Казанском Кремле обсудят проект логотипа празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом на заседании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению события сообщил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Сегодняшним заседанием оргкомитета мы открываем Год празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией», — сказал Президент, обращаясь к присутствующим.

Также участникам предстоит обсудить задачи по реализации федерального плана мероприятий, утвердить республиканский план.

«1100-летие принятия ислама имеет и важный международный аспект. Юбилей должен продемонстрировать мировому сообществу наше богатое культурное и историческое наследие; наши достижения в сохранении и развитии традиционных духовных ценностей и показать, что мусульманская умма России является неотъемлемой частью исламского мира», — отметил Рустам Минниханов.

#1100-летие принятия ислама #Рустам Минниханов
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