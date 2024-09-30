В Казанском Кремле расскажут, как защититься от экстремизма

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В Присутственных местах Казанского Кремля состоялось открытие республиканского форума «Конструктив», организованного Академией творческой молодежи РТ при поддержке Министерства по делам молодежи РТ. В рамках форума историки, политологи, психологи, представители бизнеса и IT расскажут о том, как защитить себя от экстремизма, и помогут освоить «психологическую грамотность».

«Для нас сегодня противодействие идеологии экстремизма и терроризма, к большому сожалению, весьма чувствительная тема и очень непростая работа с молодежью и для молодежи», — сказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В программу включены лекции на тему медиаграмотности в современном мире, социальной философии и экстремизма, психологической безопасности и грамотности, защиты от манипуляций и киберпреступлений.

В числе спикеров – федеральный эксперт Лиги безопасного интернета Лев Крутов, директор Центра исламоведческих исследований АН РТ Ильшат Мухаметзарипов, представитель Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Кантемир Хуртаев, ведущий исследователь угроз информационной безопасности Kaspersky GReAT Татьяна Шишкова, преподаватель факультета политологии МГУ им. Ломоносова Станислав Бышок и другие.

Координатором форума является Антитеррористическая комиссия (АТК) РТ.

«Прежде всего против нас работают спецслужбы. Они хотят раскачать наше общество для того, чтобы достичь развала Российской Федерации и Республики Татарстан как одного из центров национальной культуры. Для них приоритет — это прежде всего молодежь, потому что молодежь всегда является центром протестной движущей силы», — заявил главный советник АТК РТ Артур Мирзин.

Форум «Конструктив» проходит в очном и дистанционном форматах. В заведениях BAZZAR и «Ист!» пройдет вечерняя программа на актуальные темы из сферы психологии. После завершения форума все участники получат сертификат о прохождении курсов.

С 30 по 2 октября форум проходит в Казани. 3 октября он пройдёт в Набережных Челнах, 4 октября — в Чистополе. Очную программу можно будет посетить по предварительной регистрации, более подробная информация на сайте. К онлайн-формату можно будет присоединиться в сообществе ВКонтакте «Мы — это мир», где пройдут прямые трансляции развивающих программ.