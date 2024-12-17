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В Казанском Кремле проходит церемония награждения конкурса «Татары года - 2024»
В Присутственных местах Казанского Кремля началась церемония «Татары 2024 года» — «2024 ел татары».
«Смысл мероприятия — сказать спасибо всем нашим волонтерам, всем, кто вносит лепту в развитие нации, языка, культуры», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» руководитель проекта «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев.
Лонг-лист премии был сформирован по результатам опроса экспертов: известных общественных и культурных деятелей, медиа-менеджеров, руководителей научных институтов, ученых и общественников. На основе анкет экспертов собрали шорт-лист из победителей в каждой номинации.
Победителя из шорт-листа выбрали путем народного голосования в соцсетях «Миллиард.Татар».
«В этом году конкурс пройдет в стилистике Золотой орды. Подарки сделали в виде ярлыков пайцза, календарей с картинами Равиля Загидуллина, посвященных татарскому средневековью», — добавил Минвалеев.
Премия учреждена редакцией «Миллиард.Татар» и вручается ежегодно (с 2022 года). Ею награждают татар, которые внесли выдающийся вклад в развитие национальной культуры, науки, спорта и другие сферы.
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