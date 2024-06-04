В Казанском Кремле прошла турецкая «Беседа за чашкой чая»

В рамках дней турецкой культуры в Татарстане прошло турко-татарское чаепитие. «Беседа за чашкой чая» прошла в лектории Присутственных мест Казанского Кремля.

«Мы собрались здесь, чтобы поговорить о чае, который занимает важное место в турецкой и татарской традиции, и поделиться красотой этого культурного наследия», - сказал генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз.

Для гостей доктор исторических наук Лилия Габдрафикова провела лекцию на тему чая в татарско культуре и его истоках. Корни татарского чая тянутся из Китая. Купца делали огромные состояния на торговле этим «зеленым золотом». Благодаря чайным купцам были построены некоторые мечети, например, Сенная мечеть.

«Все, что не запрещено, все дозволено. Сегодня уже отмечали книгу Утыз-Имани «О порицании распития чая» XVIII века. Тогда ученые бросили науку, и Имани порицал этот аспект. Сегодня чай стал традиционным напитком не только татар, а всего тюркского мира», - рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

После лекции гости попробовали турецкий чай и сладости. Краткий экскурс в традиции турецкого чайного десерта провели турецкие повара Бурханеттин и Эмель Доган. Один из гостей мероприятия генконсул Казахстана Ерлан Искаков не отрицает, что подобное чаепитие может пройти и в казахской традиции.

«Мы всегда готовы. Я человек открытый, и хочется всегда рассказать о казахской культуре», - поделился консул.

В рамках дней культуры Турции, с 3 по 7 июня в столице Татарстана также начнутся Дни турецкого кино, которые пройдут в кинотеатре «Мир». В программе - картины «Наш чемпион», «Сон бабочки», «Между двумя закатами», ретрофильм «Красная косынка» по произведению Чингиза Айтматова и документальная картина «Королева Лир».

Также в этом году в планах провести концерт на открытом воздухе, открыть выставку в Генконсульстве и ГМИИ РТ и организовать выступление коллектива духовых инструментов Golden Horn Brass.