В Казанском кремле прошла итоговая в 2023 году сессия Форума избирателей «Мой голос»

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В Казанском кремле состоялась заключительная в этом году сессия Форума избирателей «Мой голос». Участники мероприятия – председатель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов, депутат Госсовета РТ и член Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии Татарстана Игорь Бикеев, а также молодежный актив избирательной системы республики. Об этом пишет пресс-служба ЦИК РТ.

На встрече участники обсудили итоги своей деятельности в этом году, определились с планами на 2024-й. Вступительное слово сказал Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана (ЦИК РТ) Андрей Кондратьев.

«Мы собрались в особый период. Стартовали главные выборы в нашей стране – выборы Президента Российской Федерации. Как вы знаете, установлен трехдневный режим голосования – 15, 16 и 17 марта 2024 года. Впереди очень много работы для всех, кто причастен к организации выборного процесса в Татарстане. Уверен, что гражданский актив избирательной системы приложит максимум усилий для информирования, просвещения, воспитания молодых и будущих избирателей. Напомню, более 800 тысяч жителей республики – это молодежь», – произнес Кондратьев.

Про планы на предстоящий год доложил председатель Клуба молодых избирателей Нижнекамского района РТ Диана Ильязарова, финалисты образовательного проекта «Атмосфера» Рамиль Садыков и Михаил Михайлов. Также самых активных молодых людей наградили памятными подарками от ЦИК РТ.