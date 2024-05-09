В Казанском Кремле прошла акция «Рисуем Победу»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сегодня в Казанском Кремле прошла ежегодная акция «Рисуем Победу», приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель мероприятия — сформировать и развить у подрастающего поколения чувство патриотизма, национального самосознания и сопричастности к подвигу советского народа.

«Мы здесь на территории Пушечного двора в Казанском Кремле проводим с 2018 года ежегодно такую творческую акцию „Рисуем Победу!“. Это мероприятие для семейной аудитории, участвуют обычно родители с детьми, рисуют День Победы, получают от нас памятные призы. Обычно ребенок начинает рисовать, а потом и родители присоединяются», — поделилась одна из организаторов, ведущий специалист Музея Пушечного двора музея-заповедника «Казанский Кремль» Любовь Гаджиева.

Масштабный конкурс объединяет юных россиян и их сверстников из стран СНГ, которые создают трогательные рисунки о Великой Победе.

Автор текста: Айнара Эминова

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»