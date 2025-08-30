В Казанском Кремле прошел модный показ татарстанских брендов

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Яркий модный показ, прошедший в здании Присутственных мест Казанского Кремля, стал центральным событием фестиваля «ДәртФест». На подиум вышли модели в коллекциях 15 местных брендов, которые представили собственную свежую интерпретацию татарского стиля.

Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня Республики Татарстан и Дня города Казани.

Подиум объединил 15 дизайнеров одежды и аксессуаров из Татарстана, а также специального гостя из Челябинска.

«Наша аудитория – это не только музыкальный и семейный фестиваль, а место, где молодые люди находят свой стиль, чувствуют ярче тот самый культурный код, который есть в каждом из нас», – заявили ведущие программы.

В беседе с журналистом «Татар-информа» исполнительный продюсер фестиваля «Дарт фест» Диана Басырова объяснила основную идею модного показа.

«Мы через маркеты, через модный показ хотим показать то, как на самом деле в нашу обычную повседневную жизнь может интегрироваться культурный код. Он может по-разному проявляться: и в качестве звука в музыкальных композициях, и в виде ремесла – предметов интерьера и элементов одежды. Мы показываем людям, как они могут современно и очень необычно проявлять свою принадлежность к татарской культуре», – пояснила организатор.

Яркой иллюстрацией этой философии стал бренд «Патша Бикэ». Его основательница Алия Жаворонкова рассказала, что источником вдохновения для нее стала превратившаяся в героиню легенд казанская ханшу Сююмбике.

«Мой бренд был вдохновлен царицей Сююмбике, на созданных художниками ее изображениях всегда царица представлена в красивых накидках. Моя коллекция имеет татарскую аутентичность, но в современной интерпретации. Поэтому я бы очень хотела, чтобы девушки, надевая мои накидки, чувствовали себя царицами», – пояснила Алия.

По ее словам, миссия бренда – дарить туристам не просто сувенир, а красивую и стильную вещь, которая будет напоминать о Казани и ее богатой истории.

Не менее интересный подход у бренда FestIValen. Его основательница Ирина Алешина представляет творческое объединение, которое дарит вторую жизнь старым вещам.

«Наш бренд о том, что можно использовать старые вещи, давать им вторую жизнь. Мы перерабатываем в основном старую одежду, перекраиваем, переделываем и создаем свои коллекции, показывая тем самым, что вещей и так хватает, и можно из них создать что-то новое, уже более современное», – рассказала Ирина.

Особенность бренда в том, что он не коммерческий, а творческий. Вместе с Ириной над коллекциями работают студенты КНИТУ-КАИ, для которых это возможность реализовать себя и научиться ремеслу.

«Мы занимаемся этим для себя, потом украшаем мероприятия в городе. Ребята просто учатся шить, некоторые дальше идут в творчество. Кто-то открыл свой бренд сумок, кто-то делает украшения. Мы вдохновляемся и вдохновляем друг друга, и живем в творчестве», – добавила Алешина.

Модный показ был лишь частью большого фестиваля, который также предложил гостям дизайн-маркет, мастер-классы, кулинарные эксперименты и детские программы.

Как отметила в завершение Диана Басырова, главная задача фестиваля – каждый год становиться лучше и продолжать удивлять аудиторию, показывая, что культурное наследие – это не что-то музейное, а живой источник вдохновения для создания собственного уникального стиля.