В Казанском Кремле призвали граждан активнее прививаться от коронавируса

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Татарстане остается напряженной и видна тенденция к более тяжелому течению болезни. При этом вакцинированные граждане переносят вирус намного легче и могут избежать последствий. Поэтому людям стоит сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких. Таким мнением на брифинге в Кабмине РТ поделилась руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова.

«Президента республики крайне волнует тема вакцинации от коронавируса. На каждом субботнем совещании ему предоставляют аналитику по этому поводу. Ситуация по заболеваемости ухудшается, мы видим, что заболевание переносится людьми все тяжелее. Это большая нагрузка прежде всего для врачей. Они прикладывают все силы для решения проблемы, но она пока не решается, потому что некоторые люди халатно относятся к ситуации. В этой части вакцинация — единственное решение вопроса», — отметила Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что сейчас течение болезни происходит таким образом, что пациенту приходится намного дольше находиться в больнице, что еще больше увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и врачей.

Отдельно Галимова обратила внимание на категорию беременных и призвала их максимально ограничить свое нахождение в общественных местах и контакты с посторонними людьми. А их близким посоветовала пройти вакцинацию, чтобы максимально обезопасить женщину и будущего ребенка от коронавируса.