В Казанском Кремле после обновления открылся Музей естественной истории Татарстана

После реэкспозиции залов «Черное золото планеты» и «Кладовая недр» 6 февраля для посетителей вновь открылся Музей естественной истории Татарстана. Об этом сообщает Министерство культуры РТ.

Обновленная экспозиция выполнена с применением современных технологий и интерактивных элементов и позволяет глубже разобраться в процессах добычи и переработки полезных ископаемых, а также понять их значение для экономики и повседневной жизни.

В зале, посвященном главному природному богатству республики – нефти, посетителям показывают, как формируется нефть, рассказывают о различных способах ее добычи и о влиянии нефтяной отрасли на окружающую среду. Для самых маленьких гостей предусмотрены интерактивные элементы: они могут попробовать себя в роли бурильщика, познакомиться с коллекцией долот и прикоснуться к образцам продукции нефтепереработки.

Экспозиция зала «Кладовая недр» знакомит с уникальными образцами минералов, а также с мультимедийными и макетными инсталляциями, посвященными твердым полезным ископаемым Татарстана – как тем, которые разрабатывались в прошлом, так и тем, добыча которых продолжается сегодня.

Начальник отдела «Музей естественной истории Татарстана» Казанского Кремля Анастасия Моисеева сообщила, что при обновлении залов команда музея опиралась на многолетний опыт работы со школьниками, студентами и взрослыми посетителями. Это позволило понять, какие элементы экспозиции нуждались в доработке и расширении.

По ее словам, в рамках научной концепции музея были добавлены новые разделы и темы, обновлены мультимедийные экспонаты, а способы добычи нефти представлены более подробно.