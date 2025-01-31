В Казанском Кремле подвели итоги деятельности Администрации Раиса РТ в 2024 году

Итоги деятельности Администрации Раиса Республики Татарстан в 2024 году подвели сегодня в Казанском Кремле. Совещание, посвященное этой теме, провел руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Он подчеркнул, что спецоперация, насыщенная внутриполитическая повестка накладывают особую ответственность на работу сотрудников Администрации Раиса РТ. Среди задач, которые стоят сегодня перед республиканскими властями, он назвал укрепление общественно-политической стабильности, обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, другие актуальные направления.

Особое место отвели сбору и доставке гуманитарной помощи в зону СВО, поддержке военнослужащих и их семей, оказанию помощи населению новых территорий, в том числе подшефных Татарстана – городов Лисичанск и Рубежное.

С начала СВО главы муниципальных образований Татарстана 219 раз выезжали в командировки в зону боевых действий – с гуманитарными миссиями. Сафаров поблагодарил всех причастных за эту важную и востребованную сегодня работу.

В Татарстане награды получили 687 участников СВО, в том числе 566 человек – медали ордена «За заслуги перед РТ».

В республике создана и активно работает Ассоциация ветеранов СВО РТ. Также Татарстан готовит к запуску проект «Герои Татарстана» (по аналогии с федеральным проектом «Время героев»).

Асгат Сафаров напомнил и о наиболее важных мероприятиях, которые прошли в регионе в 2024 году. Это в том числе выборы Президента России и депутатов Госсовета РТ. Кроме того, 2024 год войдет в историю Татарстана своей международной повесткой – республика провела турнир «Игры Будущего», который посетил Президент страны Владимир Путин и лидеры других государств, международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с участием лидеров разных стран, Игры стран БРИКС и наконец сам 16-ый саммит стран БРИКС, который прошел в Казани в октябре 2024 года (саммит посетили лидеры 24 стран мира, в целом на саммите было представлено 36 стран).

В республике 2024-й был объявлен Годом семьи – проведели более 1 тыс. мероприятий, связанных с этим.

Представитель молодежного актива Администрации Раиса РТ Резеда Гилмеева также рассказала о работе по сбору гумпомощи для СВО, о мероприятиях по поддержке семей военнослужащих и др.

Сафаров отметил, что в 2025-м страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В России год объявлен Годом защитника Отечества. Он напомнил, что Путин подписал Указ о наделении всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями Почетный гражданин своих городов и населенных пунктов.

Такая работа уже проводится и в муниципальных образованиях Татарстана, сказал Сафаров и напомнил, что сегодня в регионе проживают порядка 8,3 тыс. ветеранов. Все они получат юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».