В Казанском Кремле отметят международный День исламского искусства

В Музее исламской культуры Музея-заповедника «Казанский Кремль» 21 ноября 2021 года в честь международного Дня исламской культуры пройдет ряд мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Во первых, откроется выставка «В диалоге с традицией».

Кроме того, праздничной программой предусмотрены семинар по истории развития искусства шамаиля, по искусству тазхиба и по научным аспектам классической арабской каллиграфии, а также мастер-класс по написанию тугры.

На мероприятии будут представлены особенности татарского мусульманского изобразительного искусства, включенность его в общемировую исламcкую культуру.

Вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону 567-81-64.

Основными организаторами выступили Музей-заповедник «Казанский Кремль» совместно с Институтом языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан и Болгарской исламской академией.