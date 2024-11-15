В Казанском Кремле открылось заседание Международной ассоциации детских организаций

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Присутственных местах Казанского Кремля прошло торжественное открытие заседания Международной ассоциации детских организаций (МАДО). Главной темой заседания станет «Культура и искусство». Дети и эксперты обсудят шаги, необходимые для налаживания культурного обмена между странами, и продумают совместные мероприятия на 2025 год.

«В 2024 году участникам „Движения первых“ удалось многого достичь в направлении международных отношений. Так, Президент России Владимир Путин поручил создать Международную ассоциацию детских организаций, проект которой разработали во время Всемирного фестиваля молодежи. Сегодня в Казани мы открываем заседание МАДО по направлению „Культура и искусство“», — заявил заместитель председателя правления «Движения первых» Марат Закиров.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Закиров также отметил, что участников заседания ждет большая и серьезная работа. Мероприятие должно стать диалоговой площадкой по обмену мнениями и лучшими практиками работы и вовлечения детей и молодежи в области культуры и искусства. Встреча объединит экспертов, школьников и студентов из десяти стран мира помимо России: Турции, Египта, Индии, ЮАР, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана. Среди зарубежных экспертов не только «высокие представители», но и более «приземленные люди».

«Для нас оказалось важным, что среди сопровождающих ребят приехали в том числе простые учителя музыки. Это показывает, насколько мы правильно подошли к вопросу. То, что будет обсуждаться, будет иметь возможность приземления. Принимая некие решения, мы должны понимать, как они будут реализованы на земле», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Закиров.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Участников ждет пленарное заседание, рабочие сессии и дискуссионные площадки. По итогам мероприятия будет сформирован вектор событий, которые будут реализовываться в 2025 году на международном уровне.

«„Движение первых“ сегодня объединяет значительную часть молодежи и детей. Молодежь Татарстана активно вовлечена в культурные процессы в целом», — убежден заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Завтра, 16 ноября, в Казани также пройдет Международный телевизионный конкурс детской авторской песни «Наше поколение», который проводится при поддержке «Академии популярной музыки Игоря Крутого». Участники из 15 стран исполнят авторские песни на сцене и по итогам голосования будет выявлен лучший исполнитель. Россию на конкурсе представят три участницы «Движения первых», Ольга Косарева, Элина Нигматуллина и Елизавета Нафиева, в составе фолк-группы «Ежевика».

«Когда мы создаем детско-юношеские проекты, мы всегда создаем фокус-группы для детей, чтобы идти в правильном направлении, интересном не нам, продюсерам, а детям и молодежи. Время так быстро изменилось, что мы понимаем — без мнения детей мы никак не обойдемся», — сказала генеральный продюсер конкурса «Наше поколение» Стелла Хачанянц.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Своим мнением о молодежных инициативах с корреспондентом поделился Кионэ Остин, отец участника конкурса «Наше поколение» из Нигерии. По словам Кионэ, подобные мероприятия дают детям шанс на самореализацию. На его родине подобные мероприятия также проводится, но бесструктурно. В частности, те же программы в сфере IT и технологий быстро теряют интерес в глазах организаторов. Международные программы дают возможность построить карьеру и свое будущее. «Я бы отметил страсть, с которой в России поддерживают детей», — сказал Кионэ.

Фотографии в галерее предоставлены организаторами мероприятия.