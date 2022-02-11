Мир глазами ислама – в Казанском Кремле открылась выставка художника Вакиля Шайхетдинова

Накануне в Казани в национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка работ заслуженного художника Республики Башкортостан, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Вакиля Шайхетдинова.

Выставка посвящена предстоящему в нынешнем году празднованию 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии и, в то же время, стала своего рода творческим отчетом талантливого и очень самобытного мастера живописи, отметившего в прошлом году 70-летие.

В Казань гость из Башкортостана привез более 150 работ, и не все они разместились в четырех просторных залах галереи. Зрители могут ознакомиться с примерно 70 картинами, посвященными разным темам и сюжетам.

На открытии выставки собралась творческая общественность Казани. Художника поздравили и оценили его творчество Постоянный представитель Татарстана в Республике Башкортостан Юсуп Якубов, известный искусствовед, профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Гузель Валеева-Сулейманова, представители Союза художников Татарстана.

Юсуп Якубов обратил внимание на уникальный дар художника увидеть и передать в своих картинах то, что люди не замечают в процессе жизни, а если и замечают, то не успевают осмыслить и прочувствовать. Он также отметил важность развития сотрудничества между творческой интеллигенцией Татарстана и Башкортостана.

Гузель Валеева-Сулейманова подчеркнула умение Вакиля Шайхетдинова не копировать божественный мир, созданный Всевышним (что предосудительно в исламе), а отражать его через образное осмысление, через чувственное восприятие.

Вакиль Шайхетдинов в свою очередь поблагодарил Министерство культуры РТ за содействие в организации выставки в национальной галерее «Хазинэ». Он рассказал о своем творчестве и признался, что организация выставки в Казанском Кремле имеет для него огромное значение. Автор выставки провел также экскурсию по залам галереи и рассказал зрителям о некоторых картинах, представленных в экспозиции.

Настоящей изюминкой коллекции работ, неким стержнем, организующим их в единое смысловое пространство, стали картины, объединенные в единый цикл «Икърар». Они приковывают внимание и заставляют невольно замереть от удивления уникальным творческим осмыслением бытия сквозь призму исламского религиозного мировоззрения.

Вакиль Шайхетдинов открывает сложный, многослойный мир исламского мировосприятия, отвергая стереотипы о закрытости ислама перед творчеством. В исламе запрещено изображать творения Всевышнего, поэтому в картинах художника нет изображения человека и животных. Он находит удачные символические приемы, позволяющие представить мир в сложных образах и прочувствовать открытость ислама к глубокому и очень личному осмыслению божественного мира.

Картины, посвященные сюжетам из Корана, событиям из жизни пророка Мухаммеда, религиозным обрядам, а также полотна, отражающие единство трех аврамических религий (ислама, христианства и иудаизма), конечно, производят на зрителя незабываемое впечатления и побуждают задуматься о единой первооснове мира и человеческой цивилизации.

Заметное место в экспозиции занимают работы мастера, посвященные пейзажам удивительной и роскошной природы Предуралья, историческим персонажам и известным деятелям культуры, науки и искусства татарского и башкирского народов. Среди них портреты Баки Урманче, Рудольфа Нуриева, Ильхама Шакирова, Туфана Миннуллина, Мустая Карима и многие другие.

Выставка Вакиля Шайхетдинова в «Хазинэ» продлится до 18 марта 2022 года.