В Казанском Кремле открылась выставка татарских намазлыков

В Музее исламской культуры музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Татарский намазлык: узоры памяти». В экспозицию вошли 50 молитвенных ковриков, которые хранятся в семьях татар из разных регионов России и Казахстана, сообщает пресс-служба Музея-заповедника.

На выставке представлены намазлыки более чем 30 семей из Татарстана, Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Челябинска, Самары, Ижевска, Оренбурга и области Абай Республики Казахстан.

Коврики созданы с середины XIX до начала XXI века. Они выполнены в разных техниках – вышивкой, ткачеством и плетением – и из различных материалов, в том числе шерсти, шелка, камыша и хлопка.

Заместитель муфтия Татарстана Ришат Хамидуллин отметил историческую и религиозную значимость молитвенных ковриков.

«Это наша история, наше наследие, которое необходимо беречь, так как молитвенный коврик имеет большое значение. В молитве мы общаемся с Аллахом, рассказываем ему свои тайны, делимся радостями, рассказываем о проблемах со слезами на глазах. Аллаха единственный, знающий все наши тайны», – сказал он.

Заведующая Центром искусствоведения Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ Рауза Султанова рассказала, что исследователи собирали материалы для выставки в разных регионах проживания татар. По ее словам, многие коврики невозможно привезти на экспозицию, поскольку они являются семейными реликвиями.

«Хочется также отметить, что намазлыки мне встречались зачастую в белом цвете, потому что люди использовали те простые материалы, которые хранились у них дома», – добавила Султанова.

Помимо самих ковриков, посетители смогут узнать истории их создания и связанные с ними события из жизни семей. Намазлыки использовались не только для молитвы, но и служили украшением интерьера, а также частью приданого невесты.

Выставка рассказывает о сохранении и передаче традиции изготовления молитвенных ковриков. После ее завершения все экспонаты вернут владельцам.