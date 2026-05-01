В Казанском Кремле открылась выставка «Дом полимеров»

В Казанском Кремле начала работу выставка «Дом полимеров». Это образовательный проект компании СИБУР, который знакомит с химией, технологиями и помогает школьникам определиться с будущей профессией.

Экспозиция рассказывает о современном производстве синтетических материалов, технологиях и экологических практиках. В интерактивных зонах можно проследить путь «от гранулы до готового изделия», а также узнать об истории отрасли и востребованных профессиях.

Отдельный блок – образовательная программа «Учебный день» для учеников средних и старших классов. В нее входят экскурсии и профориентационные лекции о нефтегазохимии и карьерных возможностях для молодых специалистов.

Выставка проходит в залах Присутственных мест Казанского Кремля и будет работать до 3 июня. Посещение и участие в образовательной программе – бесплатные.

Экспозиция открыта ежедневно с 10:00 до 18:00, по пятницам – с 11:00 до 20:00. Вход закрывается за 20 минут до окончания работы.

Для организованных групп от 10 человек нужна предварительная регистрация на сайте ДомПолимеров.рф.

«СИБУР. Дом Полимеров» – один из ключевых участников международной выставки-форума «Россия», которая проходила в 2023–2024 годах на ВДНХ и собрала более 160 тыс. посетителей.

В 2025–2026 годах проект показали в 158 городах. Его посетили более 50 тыс. человек, для них провели свыше 4 тыс. экскурсий. Более половины аудитории составили школьники в составе организованных групп.