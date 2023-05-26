В Казанском Кремле открылась конференция славянской культуры и письменности

В Казанском Кремле открылась международная конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры. Участники обсудили традиционную культуру народов Среднего Поволжья, оценили перспективы ее изучения и вопросы межкультурного взаимодействия.

Как отметила первый замдиректора Дома народного творчества им. В.Д.Поленова Мери Русанова, проведение подобных конференций позволяет обобщить результаты работы, проводимой исследователями, сделать определенный шаг для дальнейшего изучения славянской культуры.

«Конференция — площадка для совместной работы ведущих ученых и специалистов в области традиционной культуры, хранителей и исполнителей народного песенного, музыкального танцевального фольклора», — добавил ведущий программы Идел Киямов.

В церемонии открытия приняли участие первый замминистра культуры Татарстана Юлия Адгамова, первый замдиректора Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.Поленова Мери Русанова, замруководителя департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов и директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова.

Затем свои исследования собравшимся презентовал доктор исторических наук и член-корреспондент Российской академии наук Александр Черных. Он рассказал о традиционной культуре русских Среднего Поволжья, их региональных особенностях и перспективах изучения.

Использование фольклорного наследия народов российско-казахстанского приграничья в межкультурном взаимодействии осветила кандидат исторических наук и ведущий научный сотрудник Татьяна Золотова. Также во время заседания обсудили русскую Пасху в Китае и вопросы исследования локальных традиций.

Затем перед участниками конференции выступили фольклорная студия «Духов день» и фолк-группа «Закария».