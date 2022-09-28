В Казанском Кремле откроется выставка «Пять стихий» об искусстве керамики Татарстана

7 октября в Казанском Кремле откроется выставка «Пять стихий», которая представит гостям искусство керамики Татарстана: изделия пестречинских мастеров XX века и авторские работы Натальи Пилюгиной XXI века.

На выставке можно увидеть более 30 работ Натальи Пилюгиной по реконструкции керамической посуды 1912–1925 годов. Они изготавливались в учебной мастерской А.И. Ильинского в селе Пестрецы Казанской губернии. Данная мастерская в 1948 году вошла в коллекционный фонд Этнографического музея, музея народов СССР.

«Пестречинская керамика по своему уровню во многом приближалась к ведущим российским керамическим производствам того времени и оказалась одной из немногих в Казанской губернии, перешагнувших рубеж мелкого ремесленного производства из деревенского ремесла и ставших в конце XIX — начале ХХ вв. своеобразным художественным центром с оригинальной изобразительной традицией», — рассказала автор выставки «Татар-информу».

Выставка создана в коллаборации с Пестречинском краеведческим музеем. В экспозиции также будут представлены архивные документы с образцами работ мастеров.

Наталья Пилюгина является руководителем Центра керамики и ремесел «5 стихий» и ООО «Яратам Казан», входящего в реестр социальных предприятий.

Выставка состоится в рамках проекта «Пестречинский керамический промысел» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она будет экспонироваться в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан по 22 января 2023 года. Открытие запланировано на 15.00.