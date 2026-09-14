В Казанском Кремле откроется выставка графики Веры Карасевой «Рождение света»

В Музее истории Благовещенского собора 16 сентября откроется выставка «Рождение света» – черно-белая графика казанской художницы Веры Карасевой, сообщили в пресс-службе Музея-заповедника «Казанский Кремль».

Экспозиция из 17 работ в техниках офорта и линогравюры актуализирует ценность «малой географии»: память республики живет не только в парадных видах, но и в тихих дворах, окраинах и малых селах. Проект призывает увидеть культурное пространство Татарстана как полифоничное, как множество равноправных голосов, где значимость места определяется не турпотоком, а способностью хранить время и смысл.

Как сообщает пресс-служба, выставка выстроена по драматургии движения от темноты к прояснению – рождению света – и включает четыре серии. «Свидетели» – линогравюры в темной гамме, изображающие церкви малых сел Татарстана, где храмы становятся смысловыми центрами и почти единственными носителями коллективной памяти. «Старая Казань» – офорты, складывающиеся в тихий рассказ о городе, который живет не в парадных панорамах, а в деталях и паузах. «Мой Свияжск» – серия, в которой тишина и свет становятся личными переживаниями. «Исторические города Татарстана» – панорамы, где свет собирает пространство и выявляет слои времени.

Вера Карасева – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат премий имени Баки Урманче и имени Н.И. Фешина, преподаватель Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина, участница российских и международных выставочных проектов. Ее работы выставлялись в городах Поволжья, Дагестане, Москве, Сицилии и Риме.

Выставка продлится до 25 октября 2026 года.