В Казанском Кремле обсудят новейшие открытия казахских археологов

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В Присутственных местах Казанского Кремля стартовал круглый стол «Алтай – золотая колыбель тюркского мира». На встрече предполагается ввести в научный оборот материалы новейших раскопок и фундаментальных исследований, осуществленных под руководством ведущих археологов Казахстана, профессоров 3.С. Самашева и А.Т. Толеубаева.

«Мероприятие в формате круглого стола предоставляет возможность произвести обмен опытом профессионалов двух стран, специализирующихся в области археологических исследований, консервации, реставрации и музеефикации памятников археологии, обсудить вопросы тюркологии и алтаистики, сформировать долгосрочные научные связи с научными сообществами», – отмечают организаторы.

Круглый стол приурочен к открытию казахстанской выставки «Золото Великой степи» в Присутственных местах Казанского Кремля. Выставка начнет свою работу уже завтра, 7 июня. Подробнее о выставке читайте в материале «Татар-информа» «Золото Великой степи»: в Казань приехали артефакты древних кочевников из Казахстана.

Мероприятие проводится по итогам археологических исследований в рамках национального проекта Казахстана «Рухани жантыру», цель которого – сохранение национально-культурной идентичности каждого казахстанца, а также формирование у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.

