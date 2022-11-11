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Ру Тат
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Официальная хроника
11 ноября 2022  15:48

В Казанском Кремле обсудили дальнейшую реализацию программы догазификации в РТ

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым и членом правления, начальником Департамента ПАО «Газпром» Владимиром Марковым. Встреча прошла в Казанском Кремле.

«Обсуждались вопросы дальнейшей реализации программы догазификации в регионе», — передает пресс-служба Президента РТ. 

Также Рустам Минниханов вручил Густову республиканскую государственную награду — орден «Дуслык», а Маркову — медаль «100 лет образования ТАССР».

 

#Рустам Минниханов
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