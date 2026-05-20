В Казанском Кремле обновят участки стен и башню Сююмбике – работы оценили почти в 1 млрд рублей
Казанский Кремль требует постоянных обновлений. В этом году на реставрацию четырех прясел направят около 800 млн рублей, еще 136 млн – на башню Сююмбике. Что именно сделают и когда планируют закончить работы – в материале «Татар-информа».
Финансирование составит почти миллиард рублей
В Казанском Кремле продолжается масштабная реставрация объектов. Очередь дошла до четырех прясел (участки стен от одной башни до другой): от Спасской до Юго-Западной, от Преображенской до Пятигранной, от Пятигранной до Безымянной и от Безымянной до Северо-Западной башен. Об этом журналистам сегодня рассказал председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) Иван Гущин.
Закончить реставрацию планируется уже этим летом, за исключением участка у Преображенской башни – здесь работы начнутся чуть позднее, а закончатся, по планам комитета, в 2027 году.
«В прошлом году мы подготовили проектную документацию сразу на четыре сооружения – это прясла стены Казанского Кремля, начиная от Спасской башни до Северо-Западной башни. То есть четыре самостоятельных участка. По трем участкам мы начали работу уже сейчас, за исключением отрезка, связанного с Преображенской башней, там у нас вопросы сейчас решаются с арендаторами, мы работы начнем чуть-чуть позднее», – сказал председатель комитета.
Всего на четыре объекта планируется выделить около 800 млн рублей. Общий объем работ на этих участках составит около 13,5 тыс. квадратных метров. Гущин назвал его огромным.
Кроме того, в июле стартует новый этап реставрации башни Сююмбике. На это направят 136 млн рублей.
Всего предварительно в реконструкцию пяти объектов будет вложено около 1 млрд рублей, но сумма может увеличиться.
«К реставрации Сююмбике мы поэтапно идем несколько лет. Вы знаете, что частично там мы делали косметический ремонт, реставрацию кирпичной кладки и прочее», – добавил Гущин.
Объекты в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонта
Основная работа по реставрации прясел – укрепление фундаментов и гидроизоляция. Специалисты также восстановят кирпичные арки и боевые печуры – специальные ниши для орудий.
«Ну и лично для меня самое важное – это восстановление исторической тесовой кровли, которая сегодня на ряде прясел есть, на ряде нет. Нам постоянно задают вопросы об этом. Так что идем поэтапно», – добавил Гущин.
Что касается башни Сююмбике, то в 2026 году специалисты займутся укреплением фундаментов, восстановлением кирпичной кладки, усилением перекрытий и лестниц, а также огневой и биозащитой деревянных конструкций. Отреставрируют и знаменитый полумесяц на вершине башни.
По его словам, состояние объектов нельзя назвать неудовлетворительным, но они требуют ремонта.
«Где-то идет вывал кирпичной кладки, где-то мы видим трещины. Сказать, что объекты идеальные, конечно, мы не можем. Идет движение грунтов, ситуация меняется, подземные воды и все остальное», – отметил он.
Реставрация Кремля идет постоянно
Постоянное обновление Кремля – это еще и обязательство, которое есть для объектов ЮНЕСКО. В разные годы отреставрировали многие здания – Губернаторский дворец, Манеж, Благовещенский собор, здание бывшего Ледника и другие. Всего же здесь 44 объекта.
Ключевые работы последних лет:
- В 2022 году завершили комплексную реставрацию и приспособление «Присутственных мест и консистории». Работы начали еще в 2019 году с противоаварийных мероприятий. Теперь в здании располагаются организации общепита и торговли, Туристическо-информационный центр и культурно-досуговая зона. В декабре того же года благоустроили внутренний двор – долгое время закрытое пространство впервые стало доступно как общественное место.
- В 2023 году обновили Спасскую башню: усилили фундаменты и стены, раскрыли заложенные исторические проемы, отремонтировали пятиконечную звезду и часы. Сегодня там действует Музей истории крепости и самой башни. В том же году завершили восстановительные работы на пряслах между Северо-Западной и Тайницкой башнями: демонтировали аварийные участки и позднее бетонное покрытие боевого хода, усилили фундамент, отреставрировали кладку и устроили тесовое покрытие.
- В 2024 году в рамках подготовки Казани к саммиту БРИКС восстановили фасады Северного корпуса, башни Сююмбике и Юнкерского училища.
«Кремль – это объект номер один для республики. Это главное, уникальное сооружение, которое входит в список ЮНЕСКО. К нему самое пристальное внимание, это самый посещаемый объект по количеству туристов. И мы к нему обращаемся ежегодно. Ремонт, реставрация, консервация – это все в зоне особого внимания», – подчеркнул Гущин.