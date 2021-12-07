В Казанском Кремле наградили юных победителей конкурса антикоррупционного творчества

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Сегодня в Казанском Кремле состоялась церемония награждения школьников, участвовавших в республиканском творческом конкурсе на антикоррупционную тематику. Ребята получили памятные подарки от представителей министерств, ведомств и общественных объединений, а также показали свои творческие работы о борьбе с проявлениями коррупции.

Мероприятие прошло с соблюдением необходимых ковидных мер: рассадка ребят в зале прошла в «шахматном» порядке, а все участники события надели маски.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Борьба с коррупцией в республике продолжается несмотря на пандемию, год от года только набирая обороты, отметили организаторы события. В этом году победителями антикоррупционного конкурса стали 77 ребят со всей республики, их творчество — это вклад в формирование сознательной гражданской позиции молодого поколения, отметил заместитель руководителя Аппарата Президента РТ — руководитель Экспертного департамента Президента РТ Игорь Савельев.

«Мы ознакомились с вашими лучшими работами, увидели выступления. Уверен, что вас ждет большое будущее, потому что у нас растет талантливое, творческое поколение. Наша задача — создать для вас равные возможности, чтобы вы могли проявить свои способности и талант, стать высококлассными специалистами. Для этого уже не первый год мы проводим такой конкурс, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией», — обратился к участникам события Савельев.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что обладатели Гран-при конкурса будут приглашены на республиканскую елку, а ряд представленных работ станет основой для антикоррупционного календаря-2022. Обращаясь к организаторам мероприятия, представителям школ, министерств и ведомств, Савельев подчеркнул, что работа с молодежью по антикоррупционной теме является верным к преодолению этой проблемы среди подрастающего поколения татарстанцев.

«Все, что вы делаете, — это очень большая работа. Мы формируем общественное мнение в ключе нетерпимости к коррупции, в том числе через призму творческих работ», — подчеркнул Игорь Савельев.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Ежегодный конкурс антикоррупционных работ проходит на регулярной основе при поддержке Президента Татарстана и позволяет приобщить молодежь к правовому просвещению, отметил главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской.

«Ежегодно поступает большое количество работ, в этом году их около 600. Это сочинения, плакаты, аппликации, рисунки и другие формы творчества детей. Если говорить именно о сочинениях, то они приходят как на татарском и русском языках, так и на марийском, чувашском и других языках народов республики. Сегодня мы поощряем победителей в каждой номинации, это ребята разных возрастов из разных уголков нашей республики», — рассказал Александр Лохотской.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Важность проходящего конкурса сложно переоценить, поскольку он задает верный вектор развития молодежи, отметил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. А разнообразие творческих подходов позволяет каждому участнику конкурса привнести свое видение борьбы с коррупцией.

«Все это способствует формированию у детей правильной гражданской позиции по поводу такого зла, как коррупция. Я думаю, мы добьемся хороших результатов, ведь эти темы обсуждаются детьми с их родителями. А значит, у молодого поколения будет верное представление о недопустимости коррупции», — заключил Ильсур Хадиуллин.