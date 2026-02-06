В Казанском Кремле наградили ученых за внедрение инноваций в АПК

За «Интеграцию инновационных экологически безопасных биотехнологий в агропромышленный комплекс РТ и их экономическую эффективность» сегодня в Казанском Кремле наградили семь ученых. Государственные премии в области науки и техники вручил Раис РТ Рустам Минниханов

«В составе нашего коллектива объединились усилия самых разных исследователей: микробиологи, биотехнологи, экологи, ученые-агрономы, агрохимики, зоотехники, ветеринары – самые лучшие представители инновационных технологий», – сказала на церемонии награждения руководитель группы, директор Научно-производственного института «Биопрепараты» Римма Ибатуллина.

В беседе с обозревателем «Татар-информа» она пояснила, что ученые разрабатывают, производят и внедряют биологические препараты на полях для борьбы с микробиологической деградацией почвы, а также используют в заготовке кормов.

«Кто занимается растениеводством, тот видит, что от химии один негатив, пестицидная нагрузка достаточно высокая. Ведутся химкампании, а мы против этого. <…> Мы внедрили инновационно-безопасные технологии в АПК республики для экономической эффективности», – отметила Ибатуллина.

По ее словам, благодаря таким технологиям снижается пестицидная нагрузка на 30–50%. Для оздоровления почвы используются биодеструкторы, а для роста и развития растений – биостимуляторы.

По данным Ибатуллиной, на совместную разработку ушло около 10 лет.