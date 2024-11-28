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Культура 28 ноября 2024 15:53

В Казанском Кремле начали монтаж новогодней иллюминации

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В Казанском Кремле начали монтаж новогодней иллюминации
Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В музее-заповеднике «Казанский Кремль» начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Рабочие монтируют световые арки.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Кроме того, будет украшен двор Присутственных мест, где установят новогоднюю елку. В зимние праздники здесь развернется ярмарка и пройдет череда праздничных мероприятий.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Новогодняя иллюминация Казанского Кремля в этом году будет традиционной. Обновление коснется новогодней елки во дворе — для нее мы заказали новые украшения», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Включить иллюминацию планируют в декабре, уточнили в Казанском Кремле. Точная дата, по словам собеседника агентства, будет определена Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

#музей-заповедник Казанский Кремль #иллюминация #казанский кремль
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