В Казанском Кремле начали монтаж новогодней иллюминации

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В музее-заповеднике «Казанский Кремль» начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Рабочие монтируют световые арки.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Кроме того, будет украшен двор Присутственных мест, где установят новогоднюю елку. В зимние праздники здесь развернется ярмарка и пройдет череда праздничных мероприятий.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Новогодняя иллюминация Казанского Кремля в этом году будет традиционной. Обновление коснется новогодней елки во дворе — для нее мы заказали новые украшения», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Включить иллюминацию планируют в декабре, уточнили в Казанском Кремле. Точная дата, по словам собеседника агентства, будет определена Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.