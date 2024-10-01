В Казанском Кремле ко Дню пожилых открылась выставка поделок ветеранов

В Музее естественной истории Татарстана на территории Казанского Кремля ко Дню пожилого человека открылась выставка народного творчества ветеранов и пенсионеров.

Куклы ручной работы, украшения из бисера, ковры и одежда по технологии лоскутного шитья, живопись, керамика и даже диарамы с архитектурными объектами и ландшафтом – выставка презентует работы победителей Республиканского конкурса «Ветераны – хранители национальных культур и традиций народов Республики Татарстан».

От имени депутатов Государственного Совета РТ и его председателя Фарида Мухаметшина со словами приветствия выступила председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ Светлана Захарова.

«Не хочется говорить, что это День пожилых людей. Я бы это назвала День добра, добрых дел, пожеланий, внимания и заботы. Вы такие молодцы! У нас уже есть программа “Активное долголетие”. Увеличение продолжительности жизни, новые национальные проекты на 2025 год тоже направлены на увеличение продолжительности жизни, на активное долголетие. Наша задача – этим конкурсом привлечь широкие массы, чтобы проводились мастер-классы, чтобы люди чувствовали: на пенсии жизнь только начинается. Самое главное – встречаться друг с другом. И активной жизни!» - пожелала Захарова.

Конкурс народного творчества пожилых, отметил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин, проводит Республиканская общественная организация ветеранов. Благодаря этому участие в нем принимают ветераны со всего Татарстана. Всего же в регионе, по его словам, проживают 935 тысяч человек старшего работоспособного возраста – это каждый четвертый житель Татарстана.

«Наша главная задача – обеспечить для них возможность активного долголетия, занятий, полноценной жизни. Мы тоже не любим говорить “пожилых людей”, поэтому с Днём старшего поколения вас всех! Я знаю, какие вы активные, как вы передаёте свой опыт, свою мудрость подрастающему поколению. Я призываю подрастающее поколение окружать вниманием, заботой, теплом, добротой не только в Международный день, не только в декаду пожилых, но на протяжении всей жизни. Счастья, здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и всех благ!» - сказал Мубаракшин.

Выставка будет работать с 1 по 10 октября с 10 до 18 часов, в пятницу с 11 по 20 часов. Посетить ее пенсионеры смогут бесплатно, как и многие бюджетные музеи в начавшуюся Декаду пожилых людей.

Конкурс народного творчества ветеранов проводится с 2020 года, и в этом году новшеством выставки станут ежедневные мастер-классы от ветеранов по своим направлениям хобби.