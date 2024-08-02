В Казанском Кремле чествовали семь пар — жемчужных юбиляров семейной жизни

Семь пар, которые в этом году отмечают 30-летие совместной жизни, в торжественной обстановке поздравили сегодня в Казанском Кремле сотрудники Управления ЗАГС Казани. Торжество приурочено к Году семьи и 30-летнему юбилею музея-заповедника.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Сегодня мы чествуем жемчужные пары, которые заключили брак в 1994 году, когда образовался музей-заповедник. Все они – жители разных районов Казани. Это пары, достойно воспитывающие или воспитавшие по двое-трое детей», – рассказала «Татар-информу» заместитель начальника Управления ЗАГС Казани Любовь Шарифуллина.

Праздничное мероприятие прошло под открытым небом, в Пушечном дворе.

«История Казанского Кремля исчисляется веками, но 30 лет назад он получил статус музея-заповедника. В этот же период Казанский Кремль стал объектом культурного наследия федерального значения. А спустя шесть лет он был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Безусловно, Казанский Кремль – главная достопримечательность Казани и Татарстана», – напомнила собравшимся заместитель директора музея-заповедника «Казанский Кремль» Жанна Ушакова.

Она отметила, что каждая семья, приглашенная на праздник, по-своему уникальна.

«Желаю, чтобы ваша жизнь была долгой, устойчивой, крепкой и красивой, как Казанский Кремль. Будьте счастливы, любите друг друга», – сказала Ушакова, обращаясь к семьям.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Первой на сцену поднялись Марат и Гульнара Алиевы. Молодых людей познакомили общие друзья в 1993 году. А ровно через год состоялось свадебное торжество.

«Мы решили расписаться в день нашего знакомства – 29 октября. Свадьба прошла в центральном ЗАГСе Казани. Мы были молоды, у нас была великая любовь, все было просто замечательно», – рассказала Гульнара Алиева.

Сейчас супруги живут в Приволжском районе, у них двое детей. Дочери 28 лет, а сыну 14. Гульнара Гумаровна работает заместителем директора по учебной работе и учителем английского языка в лицее №159, ее муж трудится в службе такси.

«Нужно выходить замуж только по любви. Когда ты любишь человека, то не замечаешь его недостатки, можешь идти на компромиссы. Еще важно уважать друг друга и уметь обходить острые углы», – отметила Гульнара Гумаровна.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

В числе приглашенных на праздник – супружеская чета Садриевых. Рашит Саматович и Зилия Габделхамитовна познакомились в сентябре 1994 года на деревенской дискотеке в клубе и уже через два месяца сыграли свадьбу. Рашит Саматович тогда работал водителем, а Зилия Габделхамитовна – бухгалтером в колхозе.

«У нас трое детей и два внука. Чтобы брак был долгим и крепким, нужно меньше ругаться», – пошутил Рашит Саматович.

А его супруга добавила, что в семье важно взаимопонимание и уважение, терпение и умение идти на уступки, всегда помогать друг другу.

На празднике семьи расписались в Книге почета Казани. Им были вручены памятные подарки от Казанского Кремля – сертификаты на экскурсии, а также подарочные книги о татарской кулинарии и букеты цветов. Завершило вечер выступление первой в России татарской кавер-группы MINGAZOV. Это проект, нацеленный на возрождение и сохранение музыкального наследия татарской культуры. Репертуар коллектива объединяет самые разные поколения.

22 ноября 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.