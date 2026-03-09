В Казанском Кремле 15 марта проведут бесплатное занятие по русскому жестовому языку

В воскресенье, 15 марта, в музее-заповеднике «Казанский Кремль» состоится бесплатное мероприятие, посвящённое русскому жестовому языку (РЖЯ) и его связи с визуальным искусством. Об этом сообщает официальный портал города Казани.

Занятие под названием «Эмоции и цвет в искусстве: говорим о них на РЖЯ» пройдёт в пространстве выставки «Свет между мирами». Участники познакомятся с базовыми жестами и фразами, позволяющими описывать эмоции и цвета, использованные художниками.

Ведущей выступит носитель русского жестового языка, что даст гостям возможность погрузиться в аутентичную среду и глубже понять невербальные способы общения. Мероприятие будет интересно как владеющим РЖЯ на начальном уровне, так и желающим прикоснуться к культуре глухих.

Начало — в 13:00 в выставочном зале Присутственных мест.