В казанском кинотеатре «Синема 5» пройдет закрытый показ фильма «Ледяной драйв»

В Казани 24 июня в кинотеатре «Синема 5» состоится закрытый показ фильма Джонатана Хенсли «Ледяной драйв».

Герои картины сталкиваются с задачей, которая кажется неразрешимой. Тонкий тающий лед. Вес грузовика — 33 тонны. Машина может проехать по замерзшей поверхности океана только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть.

И именно проехать по замерзшему морю должна колонна грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только так можно добраться до обрушившейся алмазной шахты и спасти оттуда людей. Но ни трескающийся под колесами лед, ни снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет водителей впереди.