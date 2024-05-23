В казанском кинотеатре «Мир» состоялась премьера документального фильма о Лисичанске

В казанском кинотеатре «Мир» состоялась творческая встреча с создателями документального цикла «Казань-Лисичанск». Фильмы этой серии снимаются рядом с линией фронта в подшефных для Татарстана городах Лисичанске и Рубежном. Организатором мероприятия выступила творческая группа кинематографистов под руководством режиссера Алексея Барыкина.

Спикерами встречи стали татарстанские деятели, часто посещающие новые регионы: замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов, руководители региональных отделений "Единой России" и ОНФ, представители общественных организаций, деятели культуры и искусства.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин рассказал, что партия одной из первых начала активно помогать новым регионам, в том числе восстанавливать Лисичанск и Рубежное. Идея осветить этот процесс в документальных фильмах возникла на встрече с Барыкиным и нашла поддержку партии и Минкульта РТ.

Фото: © «Единая Россия»

В рамках встречи состоялась премьера короткометражки «Дорога» выпускника КазГИКа Даниила Емельянова – оператора съемочной группы в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке. Фильм рассказывает о налаживании мирной жизни в освобожденных городах.

Барыкин отметил огромное уважение к работе «Единой России» в новых регионах, где депутаты, не страшась обстрелов, разгружали гумгрузы для беженцев.

Режиссер сообщил, что сейчас идет работа над четырьмя полнометражными фильмами цикла, посвященными взаимодействию Татарстана и новых регионов, замминистра РТ Варакину, истории полевой кухни из Набережных Челнов и видеосборнику рассказов жителей Лисичанска.

Также были показаны фотографии последствий обстрелов ВСУ в Рубежном, Лисичанске и Северодонецке.