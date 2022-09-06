Гостями Казанского кинофестиваля станут Наталья Варлей и Александр Галибин

За те пять дней, которые продлится XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино, форум планируют посетить 127 гостей из десяти стран. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ, посвященном проекту, сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.

«Мы ждем в гости представителей не только наших ближайших партнеров, таких как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Иран, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ уже не первый год принимают активное участие в кинофестивале. Приедут к нам и представители европейских стран — Германии, Франции и других», — рассказала Ирада Аюпова.

Многие из приезжих актеров и режиссеров станут почетными гостями церемоний открытия и закрытия фестиваля. Так, по красной дорожке пройдет кинорежиссер Владимир Хотиненко, который в этом году возглавил жюри КМФМК. Актеры Олеся Судзиловская и Иван Колесников проведут церемонию открытия в качестве ведущих.

Кроме того, на звездной дорожке можно будет увидеть сыгравшего в телесериале «Мастер и Маргарита» актера Александра Галибина, киноактрису Наталью Варлей, актера Фархада Махмудова и других артистов.

Из числа зарубежных гостей «дорожку» украсят актер сериала «Великолепный век. Империя Кёсем» Нуман Чакыр, Асланбек Жанбалаев и другие.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября.