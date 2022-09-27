В казанском кафе пьяный посетитель хвастался приятелю пистолетом, обоих задержали

В отдел полиции «Промышленный» в Казани поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Рауиса Гареева двое молодых людей размахивают пистолетом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Прибывшие на место полицейские установили, что пьяный посетитель хвастался другу предметом, похожим на пистолет. При этом мужчина сделал несколько холостых выстрелов, так как патронов не было.

Стражи порядка задержали 32-летнего и 34-летнего казанцев и доставили в полицию. На них возбуждено административное дело за мелкое хулиганство.

