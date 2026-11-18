Фото: МВД по РТ

В начале ноября в одном из заведений общепита на улице Туфана Миннуллина в Казани полицейские обнаружили 8 незаконно работавших там иностранцев.

Как сообщили в МВД по РТ, на мигрантов-нелегалов составили 12 протоколов как за незаконную трудовую деятельность, так и за нарушение правил въезда и пребывания в РФ. Пятеро из них будут депортированы.

Также выяснилось, что работодатель не стал сообщать в миграционную службу о принятии иностранцев на работу. За каждого незаконно трудоустроенного мигранта ему грозит штраф до 800 тыс. рублей.