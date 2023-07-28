В Казанском IT-парке рассказали о грантах и конкурсах для цифровых проектов

В Казанском IT-парке рассказали о грантах и конкурсах, проводимых в Татарстане и России, которые направлены на создание и развитие инновационных цифровых проектов. Список программ привела эксперт «IT-парка» по государственным мерам поддержки Елена Стешина.

Первой спикер упомянула программу «Старт», которая состоит их трех этапов и направлена на разработку цифровых проектов для физических лиц и малых предприятий не старше двух лет.

Грантовая поддержка первого этапа конкурса составляет до 4 млн рублей и не требует софинансирования. На второй этап могут подаваться победители первого этапа и поддержка составляет уже до 7 млн рублей при софинансировании в 15%. Грант третьего этапа может достигать 12 млн рублей при софинансировании в 30%, причем подать заявку на него могут победители первого или второго этапов.

Кроме того, существует программа, которая направлена на развитие искусственного интеллекта и также носит название «Старт». Грант по этой программе дается на разработку продуктов и сервисов с использованием технологий ИИ. По этой программе есть два конкурса: «Старт-ИИ-1» и «Старт-ИИ-2». В первом грантовая поддержка составляет 4 млн рублей и не требует софинансирования, а во втором — уже 8 млн рублей с софинансированием в 30%.

Помимо этого, для развития и внедрения собственных решений в области искусственного интеллекта существует программа «Развитие» с грантовой поддержкой до 20 млн рублей при софинансировании в 30%.

Самые крупные гранты предусмотрены средним и крупным компаниям, разрабатывающим отечественное программное обеспечение. Конкурс, организованный Российским фондом развития информационных технологий, направлен на проекты по разработке или доработке отечественного ПО с грантовой поддержкой от 20 до 500 млн рублей.

«У Российского фонда развития информационных технологий пока приостановлен прием заявок на все конкурсы, однако в IV квартале этого года или же в I квартале 2024-го он возобновится», — подчеркнула Стешина.

Помимо самого ПО, предусмотрен грант на компенсацию расходов на рекламу отечественного программного обеспечения. Сумма гранта составляет от 100 тыс. до 1 млн рублей и компенсирует до 80% расходов на рекламу. Подать заявку можно повторно, после получения поддержки.

Еще одной мерой поддержки разработчиков ПО стал конкурс «Цифровые технологии» от фонда «Сколково». Он направлен на импортозамещение иностранного ПО, сумма гранта составляет от 20 до 700 млн рублей. Однако этот конкурс предназначен только для особо значимых проектов: продукт должен заменять существующий аналог, проект — находиться в стадии проверки основных компонентов, а срок реализации — не превышать три года.

Кроме того, «Сколково» проводит конкурс «Искусственный интеллект». Он направлен на внедрение отечественного ПО, созданного на основе технологий ИИ. Сумма гранта составляет от 20 до 100 млн рублей.