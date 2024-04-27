В казанском ИТ-парке передали 12 компьютеров для участников спецоперации

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Сегодня в казанском ИТ-парке состоялась встреча волонтеров, помогающих участникам специальной военной операции, с представителями Минцифры Татарстана и подведомственных ему учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перед собравшимися выступил с речью заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

Волонтеры в свою очередь рассказали о потребностях военных, а также о работе фонда поддержки участников спецоперации и их семей.

Завершилась встреча вручением подарков и передачей шефской помощи. В частности, бойцы получат 12 компьютеров от ГАУ «ИТ-парк» и компании «ICL — КПО ВС».

Специальная военная операция (СВО) проводится с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.