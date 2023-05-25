В казанском ИТ-парке отпраздновали начало школьных каникул

Фото: Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня во дворе казанского ИТ-парка прошел праздник в честь начала школьных каникул. Участников праздника развлекали артисты цирка, которые подготовили для юных зрителей номера различных жанров.

Иллюзионисты на празднике делали огромные надувные шары в виде елочных игрушек, с которыми потом играли дети. Кроме того, гости увидели увидеть шоу мыльных пузырей, от которого дети были в восторге. Также в ходе представления артисты провели множество различных конкурсов и флешмобов. Самым маленьким зрителям подарили цветные мелки и предложили порисовать на асфальте.

Фото: Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В заключительной части шоу представители детского канала «Шаян ТВ» провели розыгрыш среди детей и родителей, в котором разыграли различную сувенирную продукцию с логотипами канала: блокнот, бутылку для воды, наклейки и раскраски.

«Мероприятие просто замечательное. Я тут с двумя детьми, старшей дочке семь лет – она вообще не отходит от сцены, мы уже тут два часа, и все это время ребята заняты. Давно хотели сходить в казанский цирк. Очень понравилась именно клоунада, шикарные артисты, костюмы невероятно красивые… масса положительных впечатлений, даже для маленьких детей», – рассказала свои впечатления одна из гостей праздника Лейла Каримова.

В празднике, по данным организаторов, приняли участие порядка 600 человек.

Анастасия Богданова