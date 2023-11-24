В казанском it-парке открылась выставка проектов и разработок по оздоровлению Волги

Выставка проектов, инновационных и технических разработок, посвященных оздоровлению Волги, открылась сегодня в здании it-парка в Казани в рамках семинар-совещания с представителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». Выставку осмотрели заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев и министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

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«На выставке представлен республиканский проект "Свободный ток Казанки", в рамках которого очищено 25 завалов, собрано 480 мешков мусора по берегам реки, а также судовые природоохранные комплексы и системы, программный омплекс "Гидрокаскад", предназначенный для визуализации и моделирования режимов работы и другие разработки», — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Семинар-совещание проходит 24-25 ноября в Казани по поручению вице-Премьера России Виктории Абрамченко. На нем будет организована работа двух сессий. Первая посвящена реализованным в регионах проектам по строительству и модернизации очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Второй важной темой для обсуждения станет совершенствование природоохранного и экологического законодательства, нормирование сбросов сточных вод.