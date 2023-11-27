В казанском ИТ-парке открылась лаборатория для Hardware-стартапов

В Бизнес-инкубаторе казанского ИТ-парка открылась Hardware-лаборатория. Пока доступ к ней получат только резиденты бизнес-инкубатора, сообщает пресс-служба технопарка.

На церемонии открытия, состоявшейся в рамках Российской недели стартапов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“» Руслан Власов заметил, что это первая подобная лаборатория-инкубатор в Республике Татарстан.

По словам директора ИТ-парка, новая лаборатория должна стать точкой притяжения для стартапов Приволжского федерального округа, занимающихся робототехникой, БПЛА, микроэлектроникой, технологиями «умного дома», вендингостроением, 3D-проектированием и моделированием.

В лаборатории имеются сверлильные станки, лазерно-гравировальный станок, токарный станок, зона 3D-принтеров, паяльные станции, все необходимые инструменты. Резиденты бизнес-инкубатора стали главными консультантами при выборе оборудования.

Лаборатория покрывает все потребности по обработке металла, дерева, оргстекла и пластика, здесь предусмотрена отдельная мастерская и чертежные зоны. Основная цель — быстрое прототипирование технологических решений резидентов, возможность экспериментировать с объектами, работать с профессионалами в сфере инженерии.

«В рамках стратегических инициатив в Татарстане широко рассматривается университетское технологическое предпринимательство <…>. Было четыре волны студенческих стартапов, которые привлекали в том числе и студентов из-за рубежа. Мы участвовали и набрали наибольшее количество заявок. У нас было 442 победителя», — подчеркнул на церемонии открытия президент Академии наук РТ и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 12 лет резиденты Бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка привлекли 4 млрд инвестиций.