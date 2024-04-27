В Казанском институте культуры прошел гала-концерт конкурса для детей с инвалидностью

Фото: © Айнара Эминова / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском государственном институте культуры состоится гала-концерт Всероссийского конкурса талантов и творчества для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и их педагогов «Я могу! Творчество без границ». Возле входа в концертный зал были представлены творческие работы участников.

Концерт начался с видеоролика, на котором были запечатлены отдельные моменты предыдущих этапов конкурса. С приветственной речью выступила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Фото: © Айнара Эминова / «Татар-информ»

«В настоящий момент в Республике Татарстан реализуется более 701 программы дополнительного образования детей в наших центрах искусств и дворцах творчества. Министерство образования и науки Республики Татарстан уделяет особое внимание развитию инклюзивного образования», — рассказал со сцены советник главы ведомства и Алексей Зиновьев.

Все слова, произносившиеся со сцены, переводились на язык жестов. Прошли награждения представителей театров, музеев и других культурных организации. Затем состоялись отобранные для гала-концерта выступления конкурсантов.

Фото: © Айнара Эминова / «Татар-информ»

«Все этапы и подготовка к ним длилось очень долго. За это время у меня появилась потрясающе впечатления. Я очень рада, что есть спонсоры, которые помогают устраивать такие конкурсы для детей. Эти дети учить нас не сдаваться. Те же самые студенты, включая меня, переживают из-за сессий. Тем временем эти дети, которые творят такие чудеса, даже и не слышали о страхе. Они разбивают рамки и делают невозможное», — поделилась впечатлениями волонтер по имени Марина, студентка 1-го курса Казанского института культуры.

Автор материала — Айнара Эминова.