В Казанском институте культуры пройдет гала-концерт проекта «Уйнагыз, гармуннар!»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Директор государственной телерадиокомпании «Татарстан» Фирдус Гималтдинов рассказал о гала-концерте цикла передач «Уйнагыз, гармуннар!». Заключительный гала-концерт под названием «Гармунтуй» пройдет 16 декабря в 15 часов на сцене концертного зала института культуры.

«На представление приглашаем районы республики. Концерт приурочен к 55-летию института, 65-летию государственной телерадиокомпании „Татарстан“ и 20-летию нашего филиала. Мы пригласили наших ветеранов, проработавших на телевидении. Вход бесплатный для всех желающих. В институте будет работать выставка фотографий, на которых запечатлена прежняя студия, известные звезды телеэкрана того времени. Концерт станет местом встречи, общения наших ветеранов», — рассказал медиаменеджер.

По словам Фирдуса Гималтдинова, в следующем году зрителей ждет третий сезон телепередачи «Уйнагыз, гармуннар!». «У каждого района есть свои особенности, традиции, свои звезды. Если днем они сидят за баранкой трактора, то по вечерам берут в руки гармонь. В своем районе и за его пределами они уже стали звездами. Проект станет своего рода телевизионной энциклопедией гармонистов и останется в истории», — отметил он на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной проведению гала-концерта «Гармунтуй».

С июня 2023 года государственная телерадиокомпания «Татарстан» и Казанский государственный институт культуры совместно с Комиссией при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, учредили цикл телевизионных передач «Уйнагыз, гармуннар!».

Цель проекта — познакомить зрителей с мелодиями гармони и самодеятельными гармонистами, вспомнить забытые народные песни. За прошедшие полтора года творческая группа телепередачи успела побывать в 11 районах республики. Самодеятельные гармонисты из Актанышского, Сабинского, Сармановского, Апастовского, Муслюмовского, Нурлатского, Кукморского, Пестречинского, Бавлинского, Нижнекамского, Арского районов, Москвы и Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края полюбились зрителям канала.

В эфир вышло 66 выпусков. За это время передача «Уйнагыз, гармуннар!» рассказала о 324 самодеятельных гармонистах. В концертном зале института культуры на концерте «Гармунтуй» можно будет увидеть творческие семейные ансамбли, коллекционеров гармоней и выступления юных гармонистов.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.