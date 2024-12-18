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Первая в РФ аудитория БРИКС появится в казанском вузе
Первый проректор Казанского инновационного университета им. В.Тимирясова Игорь Бикеев анонсировал открытие аудитории БРИКС. Об этом он рассказал на пресс-конференции международной социально-культурной и деловой программы «Народы БРИКС выбирают жизнь» в Общественной палате РТ.
«Апофеозом завтрашней программы для меня как для ученого станет открытие уникальной, единственной в России аудитории БРИКС. Она предназначена не только для студенческих занятий, но и для проведения самых различных международных мероприятий», – заявил Бикеев.
В аудитории будут стоять стенды посвященные созданию и развитию БРИКС. Концепция межгосударственного объединения возникла еще в 1998 году, считает Бикеев. Уже тогда Евгений Примаков предложил создать тройственный союз Россия-Индия-Китай.
«Обещаю вам — это не просто аудитория, но произведение искусства», – добавил первый проректор КИУ.
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