Первая в РФ аудитория БРИКС появится в казанском вузе

Фото: Пресс-служба ОП РТ

Первый проректор Казанского инновационного университета им. В.Тимирясова Игорь Бикеев анонсировал открытие аудитории БРИКС. Об этом он рассказал на пресс-конференции международной социально-культурной и деловой программы «Народы БРИКС выбирают жизнь» в Общественной палате РТ.

«Апофеозом завтрашней программы для меня как для ученого станет открытие уникальной, единственной в России аудитории БРИКС. Она предназначена не только для студенческих занятий, но и для проведения самых различных международных мероприятий», – заявил Бикеев.

В аудитории будут стоять стенды посвященные созданию и развитию БРИКС. Концепция межгосударственного объединения возникла еще в 1998 году, считает Бикеев. Уже тогда Евгений Примаков предложил создать тройственный союз Россия-Индия-Китай.

«Обещаю вам — это не просто аудитория, но произведение искусства», – добавил первый проректор КИУ.