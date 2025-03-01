В казанском госпитале перед бойцами СВО выступил военный оркестр из Санкт-Петербурга

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня для бойцов СВО, проходящих лечение в казанском военном госпитале Министерства обороны РФ выступил оркестр штаба Ленинградского военного округа.

В этом госпитале бойцы проходят лечение и реабилитацию из разных воинских частей России. Для них очень важна моральная поддержка, поэтому артисты ансамбля стараются как можно чаще выступать в разных госпиталях страны.

«Этот год стал для нас юбилейным, нам исполнилось 95 лет. Коллектив выступает очень много на центральных площадках городов нашей страны. В Казань мы приехали в связи с решением временно исполняющего обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа генерала-лейтенанта Рустама Минекаева. Вчера ансамбль дал концерт в Танковом училище для курсантов, офицеров и их семей», – рассказал Начальник ансамбля Илья Колесников.

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня после концерта в госпитале артисты выступят в ДК «Железнодорожников» в поселке Юдино, а завтра порадуют жителей поселка Васильево в ДК «Васильевский». Зрителями концертов станут участники СВО, их семьи, а также местные жители.

«Выступления в госпиталях – наша основная задача. Нас всегда встречают очень тепло и хорошо. В программу входят военно-патриотические песни, фольклор и современная эстрада. Концерты проходят в хорошем позитивном настрое, после выступления бойцы практически всегда подходят и благодарят артистов за поддержку», – говорит Илья Колесников.

Сегодня в госпитале выступил не полный состав, тем не менее набралось порядка 20 танцоров и вокалистов. Встретили их пациенты госпиталя громкими аплодисментами.

«Я здесь нахожусь десять дней и это уже второй концерт. Первый был на 23 февраля. Конечно, очень приятно, что нам уделяют такое внимание. Это поднимает настроение. Нас тут каждый день очень здорово поддерживают врачи и медсестры», - рассказал военнослужащий Павел.

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Еще один пациент родом из Нижнекамска. Рассказал, что был мобилизован. В бою получил тяжелое ранение, но все страшное позади.

«Сейчас я здесь прохожу реабилитацию. Мне 31 год, дома ждет жена, дети и мама. Очень хочу скорее их увидеть, но пока мне нужно восстанавливаться. Здесь очень хорошая обстановка, нас часто навещают гости, сегодня вот целый оркестр приехал. Конечно, очень приятно, помогают нам не падать духом, очень приободряет», – рассказал военнослужащий Дамир.

Сегодня артисты исполнили для пациентов госпиталя военные, патриотические и народные песни. Одну из композиций они посвятили врачам, которые в период СВО совершают не менее важную для страны задачу.

Оркестр штаба Ленинградского военного округа – это преемник и продолжатель традиций одного из старейших военных оркестров России – Придворного музыкантского хора, который был создан в 1882 году по Указу императора Александра III. Позднее он был преобразован в придворный оркестр.

Несколько раз за свою историю оркестр был расформирован, преобразован и получил новые названия. Но его музыканты, артисты и танцоры всегда выполняли одну и ту же функцию – поддержание боевого духа военнослужащих даже в самые тяжелые времена. Оркестр продолжал работать в блокадном Ленинграде и был единственным, кто работал в то время в городе. По сей день он остается главным военным оркестром в Санкт-Петербурге.

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Выступает коллектив на важных церемониях, на мероприятиях с первыми лицами государства и президентов зарубежных стран.

Ансамбль выступал на международных фестивалях в Австрии, Германии, Голландии, Испании, Лихтенштейне, Кипре, Финляндии, Франции, Китае, Швеции, Швейцарии и странах СНГ.