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В казанском госпитале открылся первый консультационный пункт для бойцов СВО
В госпитале в Казани открыли первый консультационный пункт для бойцов СВО, сообщает телеканал «Звезда».
Во время лечения в госпитале военнослужащие могут получить необходимую консультацию по получению льготной ипотеки и начать оформление документов. Решать жилищные вопросы участники СВО, которые восстанавливаются после ранений, смогут прямо в госпитале.
Заместитель министра обороны Тимур Иванов открыл такой первый консультационный пункт в Казани – его сотрудники уже начали помогать военнослужащим. Замминистра также вручил государственные награды отличившимся бойцам и выразил уверенность, что для них они не последние.
«Молодцы!... Берегите нашу Отчизну», – отметил он.
Скоро такие пункты появятся и в других лечебных учреждениях ведомства. Теперь военнослужащим не придется тратить время на сбор и подачу необходимых документов.
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