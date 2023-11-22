В казанском госпитале открылся первый консультационный пункт для бойцов СВО

В госпитале в Казани открыли первый консультационный пункт для бойцов СВО, сообщает телеканал «Звезда».

Во время лечения в госпитале военнослужащие могут получить необходимую консультацию по получению льготной ипотеки и начать оформление документов. Решать жилищные вопросы участники СВО, которые восстанавливаются после ранений, смогут прямо в госпитале.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов открыл такой первый консультационный пункт в Казани – его сотрудники уже начали помогать военнослужащим. Замминистра также вручил государственные награды отличившимся бойцам и выразил уверенность, что для них они не последние.

«Молодцы!... Берегите нашу Отчизну», – отметил он.

Скоро такие пункты появятся и в других лечебных учреждениях ведомства. Теперь военнослужащим не придется тратить время на сбор и подачу необходимых документов.