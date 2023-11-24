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В Казанском госпитале для ветеранов войн 103-летнюю пациентку вылечили от пневмонии
В Госпитале ветеранов войн Казани вылечили от пневмонии 103-летнюю пациентку. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.
В больницу бабушка попала 13 ноября, ее привезла бригада скорой медицинской помощи. У пожилой женщины была интоксикация и дыхательная недостаточность.
«На основании жалоб, данных анамнеза и лабораторных исследований был выставлен диагноз "внебольничная двусторонняя пневмония средней степени тяжести". Первые несколько дней пациентка дышала через кислородную маску. В дальнейшем в кислородной поддержке не нуждалась», – рассказала «Татар-информу» врач госпиталя Миляуша Фазлеева.
Благодаря терапии женщина постепенно начала самостоятельно ходить по палате, выходила в коридор и гуляла на территории больницы в сопровождении родственников.
После того, как благодаря антибактериальной терапии легкие пожилой пациентки стали чистыми, медики госпиталя выписали женщину, а также дали рекомендации по дальнейшей терапии.
Интересно, что «Татар-информ» уже рассказывал историю этой пациентки. В 2020 году ее спали от коронавируса в Республиканской клинической инфекционной больнице. Подробнее историю прочитать можно по ссылке.
Отметим, что через месяц пациентке исполнится 104 года.
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