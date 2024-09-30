В казанском гараже нашли 1800 литров нелегального алкоголя

В одном из казанских гаражей полицейские нашли 1800 литров нелегального алкоголя. Там же хозяин гаража хранил пластиковую бочку объемом в сто литров для смешивания спирта и воды, крышки и тару для разлива спирта.

Как сообщает УМВД России по РТ, весь алкоголь направят на экспертизу, по результатам которой решат, будут ли возбуждать уголовное дело.

Проверка проходила во время рейда — «Алкоголь».