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Происшествия 30 сентября 2024 11:09

В казанском гараже нашли 1800 литров нелегального алкоголя

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В одном из казанских гаражей полицейские нашли 1800 литров нелегального алкоголя. Там же хозяин гаража хранил пластиковую бочку объемом в сто литров для смешивания спирта и воды, крышки и тару для разлива спирта.

Как сообщает УМВД России по РТ, весь алкоголь направят на экспертизу, по результатам которой решат, будут ли возбуждать уголовное дело.

Проверка проходила во время рейда — «Алкоголь».

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