В Казанском федеральном университете прошли «Агзамовские чтения-2025»

В Казанском федеральном университете прошла Международная научно-практическая конференция «Агзамовские чтения – 2025». Чтения проводятся с 2011 года в память об ученом и педагоге, первом декане факультета журналистики КФУ Флориде Агзамове.

Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, профессор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Ирина Терентьева приветствовала участников конференции от имени председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина и депутатского корпуса.

«Флорид Имамахметович многое сделал для совершенствования подготовки специалистов. Казанская школа журналистики, созданная под его руководством, сегодня известна далеко за пределами республики. Большой вклад он внес в подготовку национальных журналистских кадров. Основанная им кафедра татарской журналистики стала признанным центром исследований по теории и истории татарской журналистики», – в частности говорилось в обращении.

«Имея большой практический журналистский опыт, Флорид Агзамов вел плодотворную научно-исследовательскую работу в области теории журналистики, выпустил ряд книг, был признанным переводчиком общественно-политической литературы. «Агзамовские чтения» стали поистине ежегодным традиционным научным мероприятием, обобщающим новейшие достижения теоретиков и практиков медиаотрасли России и зарубежных стран», - процитировала Терентьева.

Она также отметила, что во все времена информация являлась мощным инструментом, способным повлиять не только на политические, культурные, экономические и другие вопросы, но и на судьбу человека. «Такие встречи и конференции важны для нас. Выражаю благодарность коллективу Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций университета за верность традициям», - сказала она.

Руководитель Агентства по печати и массовым коммуникациям РТ Айдар Салимгараев отметил, что был студентом Флорида Агзамова.

«Конечно, у него было сложное детство и жизнь его закалила. Он был видным деятелем, сильной личностью. В то же время был очень человечным, знал каждого студента в лицо, поддерживал, переживал за него», — сказал Айдар Салимгараев.

Проректор по комплексной безопасности КФУ Ришат Гузейров отметил значимость мероприятия.

«Конференция носит имя профессора, который 30 лет создавал журналистскую школу в республике. Наша школа получила признание и в России. Я думаю, что работа, начатая Флоридом Имамахметовичем, будет развиваться и в будущем», — сказал он.

Далее участники продолжили работу в секциях: «Российская медиаиндустрия в условиях информационного противостояния: новые вызовы и перспективы», «Современные практики и новые подходы в медиаобразовании», «Традиционные и новые медиа в системе национальных и региональных СМИ в условиях цифровых трансформаций», «Великая победа как связующая нить медиапоколений (посвящается 80-летию победы в Великой Отечественной войне)».

Кроме того, в рамках конференции проходят круглый стол «Тема истории, культуры и языка татар – в творчестве журналистов», мастер-класс «Современные коммуникационные проекты в Татарстане».

Юлай Низаев