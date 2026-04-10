В Казанском федеральном университете прошел «Татарский нейро-фестиваль»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошел «Татарский нейро-фестиваль», организованный при участии АО «Татмедиа».

В рамках мероприятия представители медиасферы в формате коротких лекций рассказали о возможностях использования нейросетей для создания контента.

Фестиваль прошел в рамках новой магистерской программы «Искусственный интеллект в тюркоязычной среде», которая откроется в институте в этом году.

Директор ИФМК КФУ Радиф Замалетдинов сообщил, что подобные фестивали планируется проводить и в дальнейшем в различных форматах.

«Новая магистерская программа будет очень интересной. К образовательному процессу будут привлечены специалисты из агентства "Татмедиа" и других сфер, активно работающие с нейросетями», – отметил он.

Медиа директор АО «Татмедиа» Алсу Исмагилова, обращаясь к студентам, подчеркнула, что тренды в медиасфере меняются каждые полгода.

«Сегодняшний фестиваль будет полезен вам вне зависимости от того, в какой сфере вы планируете работать. Если вы поступите в магистратуру по этому направлению, мы будем ждать вас в редакциях "Татмедиа"», – сказала она.

О практическом применении искусственного интеллекта рассказал редактор сайта «АиФ-Поволжье» Данил Садыков.

«В разных регионах России у нас более 70 редакций, и во многих из них сотрудники пока не спешат использовать искусственный интеллект. В нашей редакции работают всего два человека, но мы активно применяем нейросети. Это позволяет готовить по 3–5 экспертных материалов в день», – отметил он.

По его словам, благодаря этому редакция занимает третье место в рейтинге издательского дома «Аргументы и факты», опережая даже коллективы численностью 10–15 человек.

Садыков добавил, что искусственный интеллект значительно упрощает расшифровку текстов, написание заголовков и обработку больших массивов информации для подготовки аналитических материалов.

В рамках фестиваля корреспондент электронного издания «Интертат» Ильяс Хазиев рассказал о создании карточек с помощью нейросетей, а его коллега Айнур Замалетдинов представил особенности создания фильмов с использованием таких технологий.

SMM-специалист журнала «Ялкын» Алина Закирова поделилась опытом использования нейросетей при создании контента для подростков. В свою очередь, литературный редактор журнала «Идел» Зулейха Камалова вместе с участниками фестиваля записала песню с помощью искусственного интеллекта.

