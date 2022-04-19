В Казанском федеральном университете пройдут летние лагеря Discover. Смены будут организованы в Деревне Универсиады для школьников 7–11-х классов, сообщает пресс-служба КФУ.

«Discover – это образовательный проект КФУ для школьников, в основе которого лежит концепция Edutainment: интерактивного, практикоориентированного и увлекательного обучения», – говорится в сообщении.

Лагерь робототехники, 3D-моделирования и программирования Discover IT пройдет с 6 по 13 июня. Школьникам расскажут об IT-технологиях, и они смогут пройти практику по одному из направлений – робототехника, 3D-моделирование и программирование.

Лагерь английского языка Discover English пройдет с 3 по 10 июля. Общение в этой смене будет только на английском. В частности, запланирован 21 час академического английского, а также 28 часов познавательной программы, что поможет усвоить грамматику и синхронный перевод.

Участники обоих лагерных смен посетят лаборатории казанского университета, ознакомятся с процессом обучения в вузе. Кроме того, для школьников предусмотрена культурная программа.